Biltyve omringet af håndværkere: - De var glade da politiet kom

To biltyve var ifølge vagtchef Erik Lindholdt ret medgørlige og glade, da politiet nåede frem og anholdt dem, mens de sad i en stjålen varebil lørdag eftermiddag omkring klokken 15.30 i Toftlund.

En gruppe mænd havde nemlig omringet dem, da de satte sig ind i bilen, så de ikke kunne komme nogen steder.

Mændene, som omringede den stjålne bil, havde tidligere på eftermiddagen opdaget varebilen, som har et lille lad med presenning og en mindre kran bag på. Den stod da tom, men de blev og holdt øje med den, og slog så til, da de to biltyve lidt senere satte sig ind i bilen:

- De ene af mændene, der omringede varebilen, arbejder for den virksomhed, hvor varebilen er stjålet fra den 17. november i Haderslev. Han genkendte den stjålne bil, og så var det bare om at vente på, at biltyvene gav sig til kende, fortæller vagtchef Erik Lindholdt ved Syd- og Sønderjyllands Politi.

Da de to biltyve sad i bilen, blev der ringet efter politiet, og ja, her sad de to biltyve som skrevet til politiet ankom. De to biltyve er lørdag aften i politiets varetægt.

- Vi ved endnu ikke, om det er dem, der stjal varebilen den 17. november. Det og meget mere skal vi have overblik over her i løbet af lørdag aften, siger Erik Lindholdt.