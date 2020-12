Kovending: Biskopper anbefaler nu, at man ikke holder julegudstjenester

Julegudstjenester bør afholdes på højst 30 minutter og uden sang, lyder nye anbefalinger fra sundhedsmyndighederne. Derfor kommer der nu en klar anbefaling fra Kirkeministeriet om, at der ikke synges ved julegudstjenesterne, og at de varer maksimalt en halv time, fremgår det af en pressemeddelelse fra ministeriet.



Men det er ikke nok med skærpede anbefalinger, mener landets biskopper.



Marianne Gaarden, biskop ved Lolland-Falster Stift, har onsdag aften været til møde med de øvrige biskopperne, og her er opfordringen klar.

- Vi anbefaler, at man ikke holder gudstjenester.

- Vi vurderer, at det bliver meget vanskeligt for menighedsrådene og præsterne at gennemføre de julegudstjenester i morgen. Vi synes ikke længere, at det kan gøres på forsvarlig vis, siger Marianne Gaarden.