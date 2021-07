Blev der slået danmarksrekord i Fole mandag? Meldinger om mere end 100 mm regn

- Jeg har en kollega, som bor i Gram. Han siger, de fik 50 millimeter regn på 40 minutter, og da vi gik rundt i Fole, talte vi med nogle beboere fra Brændstrup (som ligger cirka seks kilometer øst for Fole, red.), der havde målt 180 millimeter regn på et par timer, fortæller Claus Andersen, som mandag aften assisterede beredskabet under arbejdet med at få vandet væk fra Fole by.

Landmand Gunnar Bladt, der bor i Gram, målte 125 millimeter regn på to timer og 15 minutter, fortæller han til TV Syd.