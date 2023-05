Bliv soldat på under et år

Fire steder i landet har man åbnet for, at man kan tage uddannelsen på kun ni måneder. Det drejer sig om kasernerne i Oksbøl, Fredericia, Haderslev samt Skive.



Ifølge DR håber regimentchef og oberst, Henrik Graver Nielsen, fra Ryes Kaserne i Fredericia, at den forkortede uddannelse kan trække flere interesserede unge til.

- Vi har brug for unge, der kan være en del af vores opgaveløsning. Nu har vi et ekstra spor, hvor vi kan rekruttere flere unge, der kunne tænke sig at prøve kræfter med militæret, siger Henrik Graven Nielsen til mediet.