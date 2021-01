Børn under 12 år kan nu testes lokalt

- Jeg har et job, der betyder, at jeg er på arbejde på alle mulige tidspunkter af døgnet, så at det nu er muligt at få testet min datter her, gør det nemmere at planlægge, siger hun, mens hun står i køen og venter på sin egen test.

- Vi har valgt at åbne for, at børn helt ned til to år kan blive testet her. Det har vi gjort, fordi vi gerne vil tilbyde borgerne muligheden for at blive testet lokalt, men også fordi, der har været pres på de større testcentre, siger Dennis Harder Hafstrøm, der er områdeleder for Ambulance Syd i Haderslev.

Omskolet personale

For at kunne tackle især de helt små børn, har alle medarbejdere været på skolebænken.

- De har været i Kolding, hvor de har fulgt en medarbejder, der dagligt arbejder med at pode børn. Der er jo lidt andre ting, man ser efter. For eksempel om de er trygge i situationen. Det kræver noget mere tid at skulle pode et lille barn, fortæller Dennis Harder Hafstrøm.

For frisøren Adnan Kotllovci, der er far til fem, er det også en god nyhed, at der nu kan testes børn lokalt.

- Vi bor så tæt på, at vi kan tage en gåtur hertil. Så det er meget nemmere, og vi skal ikke planlægge ligeså meget som før, siger han.