Bøvlet med drikkevandet i Vojens fortsætter - skal koges i tre områder

Forsyningsselskabet Provas kommer nu med nye anbefalinger til borgerne i Vojens.

Hvis man bor i område tre, fire eller fem skal man koge vandet. I fredags blev dele af kogepåbuddet ophævet, sådan så område 1, 2 og 3 kunne drikke vandet igen på normal vis.

Område tre skal derfor igen vende sig til at hælde vandet i elkedlen. Område et og to behøver ikke at koge vandet.

Det viser selskabets seneste kontrol, hvor der er fundet en overskridelse af vandkvaliteten i form af intestinale enterokokker

-Det er selvfølgelig enormt ærgerligt det her. Især for alle de kunder, der nu atter må hive elkedlen frem, siger administrerende direktør i Provas, Esge Homilius.



På Provas´ hjemmeside kan man se et kort over områder i Vojens, hvordan anbefalingerne forholder sig.

Direktøren pointerer, at man ikke skal være bekymret som borger, hvis man har drukket vandet. Hvis man føler ubehag, opfordrer han til at kontakte egen læge.