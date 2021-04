Bomberyddere årsag til vejspærring i Haderslev

Tirsdag aften klokken 20.16 blev Bjerning Hovedvej i Haderslev spærret mellem Errestedvej og Kabdrupvej. Afspærringen varede til først ud på natten.

Syd- og Sønderjyllands Politi oplyser, at Forsvarets Ammunitionsrydningstjeneste, der har ansvar for ammunitions-, bombe- og minerydning, var blevet tilkaldt til stedet efter fund af mistænkelig genstand i et køretøj. Omkring klokken 00.52 blev undersøgelsen afsluttet, og der blev ikke fundet noget farligt i køretøjet.