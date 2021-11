Borgere i oprør over ny naturnationalpark

Patricia Nielsen fortæller også, at oplysningen omkring de nye naturnationalparker har været mangelfuld. Det er en ting, som Signe Marie Plenge kan nikke genkendende til.

- Det, vi er mest ked af i den her proces, er, at der ikke har været tid til at kortlægge friluftslivet. Miljøministeriet siger, at der er fin plads til os alle, men når man ser processen, er der slet ikke taget hensyn til friluftsliv, siger hun.

Miljøministeren: Skoven vil ikke være farlig

Selvom bekymringerne er store ved den lokale børne og vuggestue, er bekymringen ikke store hos den socialdemokratiske miljøminister, Lea Wermelin (A).

- Selvfølgelig skal de bruge skoven, og det skal de fortsætte med, selvom det bliver en naturnationalpark. Det er klart, at det er noget nyt, at der kommer græssende dyr, men vi har masser af erfaring med, hvordan man sikrer det, så det er trygt - også for børnehavebørnene, siger hun.

Lea Wermelin fortæller også, at de nye naturnationalparker ikke vil være farlige.

- Skoven vil ikke være farlig, og selvfølgelig skal de kunne gå derud. Det ligger som en helt klar præmis i naturnationalparkerne, at der skal være masser af plads til blandt andet friluftslivet, spejderne, mountainbikerne og børnehavebørnene. Naturnationalparkerne skal være med til at bidrage til, at børn kommer endnu mere ud i naturen og ikke modsat, siger hun.

Lea Wermelin fortæller desuden, at der vil være en dialog mellem Naturstyrelsen og de forskellige friluftsaktiviteter, der er i de nye naturnationalparker.

- Hvis man kigger på de to første naturnationalparker, som man har udpeget, så er der også mountainbikere. De kommer også til at være der fremadrettet, og de kan også vedligeholde deres spor. Noget af den bekymring, der kan være ved friluftslivet, handler også om at tage den konkrete og lokale dialog, siger hun.