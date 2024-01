Borgmester reagerer på Christiansborg-kritik

Sådan lyder ordene fra borgmester i Haderslev Kommune Mads Skau, der reagerer på den skarpe kritik kommunen har fået fra Social-, Bolig- og Ældreministeriet i forbindelse med redegørelser for Odinsgård.

Han understreger samtidig, at den nye kritik ikke får nogle konsekvenser. Men kritikken bekræfter ham i, at deres arbejde med at genopbygge tilliden på bostedet er helt essentiel:

- Vi arbejder hårdt på god og konstruktiv dialog. Og det betyder meget for mig, at alt kan løses og borgerne kan være trygge på Odinsgård.

Du kan blive meget klogere på ministeriets kritik nedenfor: