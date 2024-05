Borgmester ser frem til yderligere samarbejde med Forsvaret

- Vi regner med, at vi skal have lavet et garageanlæg til de nye køretøjer og alt efter hvor mange værnepligtige, der kommer til kommunen, så kan det være, at deres øvelsesterræn også skal udvides, siger Mads Skau, borgmester, (V), Haderslev Kommune.

Han understreger, at der endnu ikke er nogen kendte planer for, hvor mange værnepligtige eller uddannelser, der i forbindelse med forsvarsforliget kommer til kommunen, men uanset hvad, mener han, at det med 7.500 værnepligtige, fordelt på både Forsvaret og Beredskabsstyrelsen i hele Danmark, også vil være et løft for Haderslev Kommune.

- Vi har en vækststrategi med nye uddannelser og øget bosætning, og det taler det her ind i. Måske kommer der også en officersuddannelse til området. Det vil alt sammen give noget mere aktivitet og en god velfærd.