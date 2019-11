Borgmester siger undskyld

Det har vakt kritik, at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i Haderslev Byråd på et møde i august i år har diskuteret muligheden for at lægge pres på lokale a-kasser for at få dem til at sanktionere medlemmer, der ikke er aktive nok for at finde et job.(Se læs også nedenfor)

Arbejdsløse koster på forskellig måde kommunen penge, penge, som Haderslev ikke har. Der er netop fremlagt et budgetforslag med besparelser i milionklassen.

- Måden, det her er kommet frem på, er blevet misbrugt...(retter sig selv, red)... misforstået, for det handler om, at det, vi gør, ikke er ulovligt. Vi har ingen mulighed for at presse a-kasserne, fortæller borgmesteren.

Inkaldt til møde torsdag

Borgmester H.P.Geil skal torsdag have et møde med de lokale a-kasser, og så forventer han, at de når til en forståelse.

- Der er jo ikke andet at gøre end at sige undskyld. Det er en misforståelse, og lad os så komme videre.

Nogle af kritikerne har trykket på den store knap på orgelet og talt om et angreb på den danske model.

- Måden, den her sag er blevet håndteret på, er uprofessionel, siger borgmesteren.

- Jeg håber, at det hele bliver opklaret på mødet i morgen torsdag.

