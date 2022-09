Borgmesters reaktion på Fuglsangs flytning: - Det vil stadig være en sønderjysk øl

I 2021 blev bryggeriet Fuglsang opkøbt af Royal Unibrew. Indtil da var det Danmarks ældste familieejede bryggeri, hvor historien begyndte i 1865.

157 år senere skal firmaet nu producere sin øl i Odense og Faxe.

Med salget af det mangeårige bryghus sidste år, var det ikke en overraskelse for Mads Skau (Venstre), at næste skridt med at flytte ølproduktionen ville ske.

Han er alligevel ærgerlig over, at det nu er en realitet.

- Jeg er rigtig ked af det, men det var også forventet, at det ville ske, fortæller borgmesteren og fortsætter.

- For os i byen, vil det stadig være en sønderjysk øl. Det er et stærkt brand, og så er vi meget glade for, at malteriet er fremtidssikret ved fortsat at være her, siger han.