Breve mellem Inger og Jørgen viser savnet under Første Verdenskrig

Min egen kære Inger!

Der skydes helt forfærdeligt ved fronten i dag, det vil du nok læse i avisen, måske før du får mit brev. I går da kompagniføreren kom tilbage, var jeg henne hos ham for at melde mig tilbage fra orlov. Han var som sædvanlig meget flink og beklagede meget, at han ikke havde kunnet give mig længere orlov, for han vidste nok, at jeg kunne gøre mere nytte hjemme.

Fra bogen "Mellem Fjelstrup og fronten".