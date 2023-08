Byfest og cykelfest mødtes i dag kortvarigt i Vojens

Årets Vojens Høtte begyndte sin sidste dag i dag på en lidt anderledes måde. Cirka 100 meter langs Vestergade i Vojens blev en del af en ny kvindecykelklassiker, Tour de Scandinavia. Der var et stort opbud af officials i hurtige biler og motorcykelbetjente, der beredte vejen for de hurtige kvinder.

En del var også mødt op for at se det. Og en enkelt ufrivillig.

- Jeg blev nødt til at vente, derfor så jeg dem. Men jeg var faktisk lidt irriteret, for jeg interesserer mig ikke for cykling, fortæller en bilist, der var på vej til Vojens Høtte