Byrådsmedlem dropper Liberal Alliance og skifter til Nye Borgerlige

Det er rigsretssagen mod Inger Støjberg, der har været udslagsgivende for partihoppet.

- Jeg var rystet. Inger Støjberg burde have haft en medalje. I stedet for først at læse en rapport på 4000 sider, så bakker man op om en rigsretssag mod hende. Hvordan kunne de se sig i spejlet? Hun har kæmpet mod gamle pædofile mænd, der har misbrugt 12 – 13-årige piger. En kultur der ikke hører hjemme i Danmark, siger Benny Bonde til JydskeVestkysten.



Han er dog ikke den eneste, der laver samme skifte. Hele bestyrelsen for Liberal Alliance i Haderslev med undtagelser af én skifter nemlig til Nye Borgerlige. Det gælder ifølge JydskeVestkysten Thomas Vedsted, Jesper Falkenløve og Jacob From.

Ved kommunalvalget i 2017 kom Liberal Alliance ellers ind i byrådet i Haderslev med to mandater. For knap to år siden forlod Malene Ravn Neumann dog partiet for at blive løsgænger og siden medlem af Dansk Folkeparti. Med Benny Bondes skift til Nye Borgerlige er det indtil videre dermed slut for Liberal Alliance i byrådet.