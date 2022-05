Casper skruer på kampfly - nu håber han på nye kollegaer

Værnepligten skal de igennem

Før Forsvarets nye uddannelse, skulle ansøgerne have aftjent sin værnepligt. Nu kan nye mekanikere søge som civil, hvorefter de aftjener en værnepligt. Det betyder også, at ansøgere kan risikere at få afslag, hvis de ikke lever op til kravene for en værnepligt.

- Vores ansatte er militært ansatte. De skal have en basisuddannelse, så de ved, hvordan man er soldat. Vi udsender vores medarbejdere, og i den forbindelse skal man have nogle grundlæggende færdigheder, fortæller Nanna Fabricius.

Værnepligten havde Casper Nørgaard allerede aftjent inden uddannelsen, som han netop har færdiggjort. Skrueriet på avancerede kampfly er derfor først lige begyndt. Det afholder ham dog ikke i at drømme stort.

- Det fedeste vil nok være at blive klarmelder. Det er de rutinerede flymekanikere, der inspicerer og godkender flyet inden afgang. Det er dem, der vinker farvel til piloten, siger flymekanikeren.