Chauffører tvivler på, at ny aftale vil gøre en forskel

Udenlandske chauffører skal have en løn, der ikke afviger væsentligt fra de danske chaufførers.

Sådan lyder en del af den aftale, som et bredt flertal i folketinget er blevet enige om.

Den blev fremlagt i dag, og blandt de danske chauffører, som TV SYD har talt med, så er stemningen positiv, men flere af dem tvivler på, at den nye aftale vil gøre en forskel.

- Jeg har glædet mig til, at der kom nogle regler, som kunne gøre noget godt for branchen, men jeg er spændt på, om de kan håndhæve reglerne, sådan lyder det fra Michael Billenstein, der arbejder som chauffør.

Det kommer ikke problemet til livs. Det tror jeg ikke på. Michael Sørensen, chauffør, Padborg

- Der er så mange udenlandske chauffører sammenlignet med de danske, der er tilbage. Det er fint nok, at de skal have samme løn, men det kommer ikke problemet til livs. Det tror jeg ikke på, siger Michael Sørensen, der er chauffør og bor i Padborg.

Tal fra Vejdirektoratet viser, at otte ud af 10 lastbiler, der krydser den danske grænse, bliver ført af udenlandske chauffører.

Ny aftale kræver kontrol

Den nye aftale kommer som udgangspunkt kun til at gælde cabotagekørsel, hvor udenlandske chauffører kører flere ture inden for landets grænse. Hvis en chauffør blot kører gennem Danmark, så gælder aftalen ikke.

Helt konkret betyder den aftale, at danske og udenlandske transportfirmaer skal følge niveauet under danske lønvilkår for at få lov til at køre i Danmark, og det skal dokumenteres i et nyt register.

Hos Bent Nielsen, der er chauffør i Gram, så bliver aftalen mødt med mere skeptiske øjne.

- Jeg tror ikke, det ændrer noget. De store speditionsfirmaer er så snu og smarte, så de vil ikke give den løn, som vi andre får, siger han.

Jan Muhlig er chauffør i Christiansfeld, og han tror på, at den nye aftale kan komme til at fungere på én betingelse.

- Jeg tror, den batter noget, hvis de følger op på den med kontrol, siger Jan Muhlig.

Flere vognmænd er positive over for den nye aftale, men de er samtidig kritiske over for, om den rent faktisk vil gøre en forskel. Foto: Lucas Mæng, TV SYD