Christina mister sit job – alligevel er hun glad for, at historisk virksomhed overlever

Tre generationer af arbejdskraft

Også i Christina Nagel Olsen familie spiller Gram-fabrikken en helt central rolle. Hun er nemlig tredje generation i familien, der arbejder hos Gram. En tradition, der startede med hendes farfar for efterhånden en del år tilbage.

Også Christina Nagel Olsens mor arbejder for nuværende på fabrikken i Vojens, og hun ville have haft 40-års jubilæum næste år. Det bliver der i midlertidig ikke noget af, for ligesom sin datter er hun opsagt fra 1. januar.

Alligevel har også Christina Nagel Olsens mor det okay med at miste sit job, så længe det betyder, at den historiske virksomhed kan leve videre i det lille lokalsamfund.