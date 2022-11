CO2-støvsuger blev plantet af familier i Haderslev

Den japanske botaniker Akira Miyawaki har udviklet en metode til at dyrke skove på et lille område, som går meget hurtigere, end når en skov dannes naturligt. Metoden indebærer, at der plantes mange unge træer og planter tæt sammen. Det gør, at træerne vokser hurtigere, særligt i højden, end de vil gøre, hvis de står alene. Det gør de grundet en konkurrence om solens lys.

En Miyawaki skov kan være så lille som et par parkeringspladser, men også gerne så stor som en tennisbane (eller endda større). Det er praktisk, fordi man på den måde kan få et stykke natur midt inde i byen. Efter et par år dannes et stabilt økosystem rigt på arter af dyr og planter.

Miyawaki skove bidrager til mere biodiversitet. Dette skyldes at de mange forskellige plante- og træarter tiltrækker og skaber et hjem for insekter, fugle og måske endda små pattedyr i området.