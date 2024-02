En dansk undersøgelse viser, at den digitale leg er den dominerende, når børn rammer teenageralderen. Men selvom børnene leger sammen over spil på nettet, så er det ikke nok kun at kunne tale eller skrive sammen.

- Du får ikke en kropslig interaktion med andre. Du kan ikke læse ansigtsudtryk, du kan ikke læse kropssprog, siger Jesper Falck Leegaard.

På Haderslev Bibliotek havde en gruppe børn dog fri leg. Og netop legen er med til at udvikle børnene til voksenlivet.