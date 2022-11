Da hun viste sig på skærmen, frygtede hun den kommentar, der ville dræbe hendes forretning

Det er en lang proces, men Ida Marie Thomsen elsker arbejdet med Pitaya. Hun føler sig langt mere selvsikker foran kameraet, og med positiv respons fra sine kunder ved hun, at hun er god til sit arbejde.

Alligevel mærker stadig et lille sug af spænding i maven, hver gang hun deler en video af sig selv på Instagram.



- Forskellen er, at jeg nu ved, at bare fordi en kjole ikke nødvendigvis sidder helt perfekt på mig, betyder det ikke, at den sælger mindre. Og én dårlig kommentar ødelægger ikke alt det, jeg har opbygget, siger hun og tilføjer:

- Det er lidt en kliché, men jeg er glad, når jeg står op om morgenen, og jeg har lyst til at bruge så mange timer på det som muligt, for jeg har ingen andre drømme. Det er det her, jeg skal.