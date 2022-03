Dagligdagen kan fortsætte uændret hos børnehave efter manglende naturnationalpark

Uændret brug

Men det er altså ikke alle, der har ønsket at få naturnationalparkerne i deres nærområde.

- Vi bruger nærområdet som en stor del af vores udelæringsmiljøer, så jo mere frit vi kan bruge områderne, jo flere muligheder giver det os med vores pædagogiske arbejde med børnene, siger Louise Bredvig Mimoun, leder af Børnenes Hus Hammelev.

Hun understreger dog samtidig, at hverken pædagogerne eller hun selv ved, hvad det kunne have betydet for deres dagligdag, hvis naturnationalparken var blevet en realitet, men at de alligevel er meget glade for fortsat at kunne benytte området som hidtil.

- Vi skal altid tage det med i vores overvejelser, at vi har ansvaret for andres børn, både når vi opholder os i institutionen og udenfor. Derfor er det rart for os, at området forbliver som det er uden dyr, siger børnehavelederen.



Tønder Kommune får naturnationalpark

Miljøminister Lea Wermelin offentliggjorde torsdag morgen, at Dravad Skov og Kongens Mose er udpeget som en af de 15 nye naturnationalparker i Danmark.