Danmark stiler efter speedwayguld ved par-VM i Vojens

- Jeg håber på, at det bliver med Danmark som vinder ligesom i Tour de France.

Speedwaylandstræner Hans Nielsen er både ambitiøs og åbenmundet, når det handler om Danmarks mulighed for at opnå et stort resultat ved lørdagens finale ved par-VM i speedway. Turneringen er også kendt som Speedway of Nations.

Det skriver Ritzau.

Finalen køres i Vojens, og Danmark er sikret finalepladsen som værtsnation. De seks andre finalister kvalificerede sig via semifinaler onsdag og torsdag.

At lige netop Vojens Speedway Center lægger bane til kampen om VM-metal bør være en dansk fordel. For nok kan de ovale slaggerbaner ligne hinanden på tværs af Europa, men der er alligevel forskel.

Hvor hård eller blød er banen, hvor er der bedst betingelser for en overhaling, og hvilken plads bag startsnoren er egentlig at foretrække? Det er sådanne spørgsmål, hvor de danske køreres store kendskab bør være en fordel. Det gælder både i samspillet med mekanikerne i garagen, og når cyklen er i høj fart på banen.

- Vi kører på hjemmebane i Vojens, og selv om de andre nationers kørere er forbi til et grandprix en gang imellem, så kender vores kørere banen bedre fra de hjemlige løb, og de får også publikum i ryggen. Sidste år vandt Storbritannien overraskende par-VM, og det var nok på grund af hjemmebanen.

- Jeg har da snakket med ledelsen i Vojens om, hvordan vi gerne vil have banen. Men de kan selvfølgelig ikke lave det til en helt speciel danskerbane, som kun passer os. Større forskel er der trods alt ikke på baner og kørere, men jeg håber, vi får en lille fordel, siger Hans Nielsen.

Og selv en lille fordel kan have stor betydning for, hvor medaljesættene havner. Ifølge landstræneren var det nemlig små marginaler, der afgjorde, at Danmark ikke vandt par-VM sidste år, men måtte nøjes med bronze.

- Vi kunne lige så godt have vundet sidste år, det var vi gode nok til. Det var bitte små ting, der gjorde, at vi blev nummer tre. Vi er bestemt ikke blevet dårligere siden, så hvis vi får den smule held, vi manglede sidste år, så tror jeg, det bliver vores tur nu.

- Det ser på alle måder positivt ud, og vores kørere kommer i rigtig god form, siger Hans Nielsen.

Landstræneren, der stopper i jobbet ved årets udgang, har valgt at satse på VM-kørerne Leon Madsen, Mikkel Michelsen og Anders Thomsen i lørdagens finale.

Danmark er bookmakernes favorit til guldet. De seks øvrige finalister er Sverige, Tjekkiet, Storbritannien, Finland, Australien og Polen.

Hans Nielsen glæder over, at Speedway of Nations modsat tidligere afgøres over enkelt finaleaften i stedet for to.

- Det genererer lidt mere interesse for det enkelte løb. Det bliver mere knald eller fald som i gamle dage.

- Det giver alle et sus at vide, at det er nu, det gælder, siger Hans Nielsen.