Danmark vinder Bocuse d'Or, og Vojens-kok kan dermed kalde sig Europas bedste kok

Kokken Brian Mark Hansen fra Vojens har netop vundet verdens mest prestigefyldte pris i kokkeverdenen - vel at mærke i Europa.

Og til januar skal han dyste med vinderne fra de andre kontinenter.



Det står klart, efter priserne ved den europæiske udgave af kokkekonkurrencen Bocuse d'Or er blevet uddelt i Budapest i Ungarn, hvor konkurrencen er blevet holdt.

Onsdag og torsdag har kokke fra 19 forskellige lande konkurreret om at blive kåret som Europas bedste kok.

Her var det altså danske Brian Mark Hansen fra Vojens, der til daglig er køkkenchef på Søllerød Kro, der nu har gået hele vejen og kan kalde sig Europas bedste kok.



Dermed skal Brian Mark Hansen have købt en flybillet til Lyon i januar 2023, hvor vinderne fra Bocuse d'Or på de andre kontinenter mødes for at dyste.