Danmarks ældste familieejede bryggeri solgt til stor koncern

Bye Bye Blackbird.

Fuglsang er ikke længere Danmarks ældste familieejede og -drevne bryggeri.

Familien bag det traditionsrige bryggeri er blevet enig med Royal Unibrew A/S om et salg af Bryggeriet Fuglsang A/S i Haderslev og Mineralvandsfabrikken Frem i Ribe.

- Vi er i familien nået frem til, at vi anser Royal Unibrew for det bedste match, når det gælder om at videreføre vores varemærker, siger Kim Fuglsang, der fortsætter som direktør for Sophus Fuglsang Export- Maltfabrik i Haderslev og Thisted.

I praksis betyder det, at Royal Unibrew overtager produktion, salg og distribution af alle produkter fra Bryggeriet Fuglsang og Mineralvandsfabrikken Frem.

Royal Unibrew har gennem flere år haft et samarbejde med Fuglsang, og bryggeriet passer godt ind, fortæller koncernen i en pressemeddelelse.

- Det er et stykke stolt Sønderjysk historie, vi i dag overtager. Det er vi selvfølgelig ydmyge over for, men vi glæder os til at kunne tilbyde alle vores kunder og de danske forbrugere et endnu større, alsidigt og spændende sortiment fra Royal Unibrew, siger Kasper Ryttersgaard Jacobsen, der er direktør for Royal Unibrews danske forretning.