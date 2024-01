Dansk donation af de første F-16-fly op til et halvt år forsinket

Danmarks donation af de første seks F-16-fly til Ukraine bliver op til et halvt år forsinket.

Det oplyser Forsvarsministeriet lørdag til Berlingske.

Det var forventningen, at de seks fly skulle afsted til Ukraine omkring nytår.

Med den nuværende tidsplan ventes det imidlertid, at donationen finder sted i 2. kvartal 2024, lyder det nu fra Forsvarsministeriet.

Ifølge ministeriet er en række betingelser endnu ikke opfyldt for, at Ukraine vil være i stand til at anvende de donerede kampfly.

Det står ikke klart, præcis hvilke omstændigheder der har medført, at den første tidsplan er skredet, skriver Berlingske.

- Det drejer sig blandt andet om at afslutte træningen af det ukrainske personel, som skal operere flyene efter donationen. Tidsplanen for træningen afhænger samtidig af flere faktorer såsom materiel- og vejrforhold, oplyser Forsvarsministeriet til avisen.

- Dertil arbejdes der fortsat i den internationale flyvevåbenkoalition på, at den fornødne logistik og infrastruktur kommer på plads i Ukraine, lyder det.