Dansk speedwaykører udgår efter dramatisk styrt

Den danske speedwaykører, Anders Thomsen, udgik efter løbets andet heat.

Thomsen, der til daglig er holdkaptajn for Sønderjylland Elite Speedway (SES), ramte barrieren med høj fart og fløj ud over både styret og barrieren.

Anders Thomsen blev efterfølgende kørt til hospitalet.



Ifølge landstræner Nicki Pedersen bevæger Thomsen armene og benene, mens han har fået en nakkekrave på.

- Han var meget omtåget og kunne ikke huske, hvad der lige var sket, så det er klart, at han har slået hovedet.

Landstræneren fortæller, at de ikke ved, hvad der er sket præcist endnu.

- Det er måske en hjernerystelse og måske en kraftig forstuvning eller brækket håndled. Hvis han slipper med det, så tror jeg, han vil være glad for det, siger Nicki Pedersen.

Det er anden gang på under et år, at Anders Thomsen styrter voldsomt.

I august sidste år havde danskeren også et alvorligt styrt ved et løb i Glasgow i Skotland. Her pådrog Anders Thomsen sig et åbent skinnebensbrud.