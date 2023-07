Dansk spillefilm er udtaget til hovedkonkurrence i Venedig

Filmen "Bastarden" er nemlig gået videre i konkurrencen, oplyser filmselskabet Zentropa i en pressemeddelelse. Og den store anerkendelse glæder instruktøren, Nikolaj Arcel.

- Jeg har svært ved at udtrykke, hvor beæret og glad jeg er for, at "Bastarden" er blevet udvalgt til hovedkonkurrencen på filmfestivalen i Venedig i år, siger instruktøren Nikolaj Arcel i pressemeddelelsen.

Filmen er baseret på den succesfulde roman "Kaptajnen og Ann Barbara", der er skrevet af forfatteren Ida Jessen fra Gram.