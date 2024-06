Dansk træning af ukrainske piloter stopper efter 2024

Udgivet 24. jun

En tilfældighed gjorde Mette og Mikkel Christiansens bryllup helt specielt.

Med to børn, hus og ni år som par var det tid til at blive gift, mente Mette Christiansen. Hun skulle giftes med sin kæreste, Mikkel Christiansen, på datoen for parrets årsdag. Men årsdagen faldt på en torsdag, og det endte med at blive langt fra et traditionelt bryllup. - Jeg har aldrig været en stor hvid kjole-pige, som har gået og drømt om mit eget bryllup. Egentlig har jeg aldrig rigtigt tænkt på at blive gift, men vi var kommet til et sted, hvor vi synes, det var det fornuftige at gøre, fortæller Mette Christiansen.

Årsdagen var en særlig dato for hende, og derfor skulle brylluppet stå torsdag. Der var bare ét problem. Mikkel Christiansen er soldat i Liljeeskadronen og arbejder på kasernen i Holstebro, og torsdag skulle eskadronen på en vigtig øvelse, som han ikke kunne få fri fra. Så arbejdspladsen foreslog, at parret holdt brylluppet ude på øvelsen. - Som partner til en soldat skal man ofte indordne sig efter forsvarets planer. Det har givet mig lidt af et had/kærlighed-forhold til forsvaret. Men her måtte jeg sluge alt mit had, for her steppede de virkelig op og gjorde sig umage, fortæller Mette Christiansen.

Kampvogn, sløring og uniform: - Det var helt perfekt Sådan gik det til, at Mette og Mikkels bryllup blev en del af eskadronens øvelse. I en uge skulle Mikkel være afsted fra Mette og deres to børn for at være på øvelse. - Det var lidt specielt at sende ham afsted mandag og så vide, at næste gang, vi ses, er vi Hr. og Frue, siger Mette Christiansen.

Men selvom omstændighederne blev et godt stykke fra de fleste vielser, var dagen perfekt, siger hun. Efter eget ønske havde parret kun sine to børn med til vielsen, og ingen yderligere venner og familie som gæster. Torsdag eftermiddag, da øvelsens program var overstået, blev Mette og børnene hentet ved kasernen og fragtet ud til soldaterne i en panseret mandskabsvogn. Resten af eskadronen kørte i kolonne i deres respektive kampvogne ud til Vejers Strand, hvor forsvaret havde sørget for en præst.

- Jeg havde håbet på et anderledes bryllup, så det var helt perfekt med bare tæer på stranden og en mand i fuld uniform og sløring i hele ansigtet, siger Mette Christiansen. Selvom hun ikke selv er soldat, fylder forsvaret meget for parret.