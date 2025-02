Bilerne blæser forbi Natashas hus, men hun har ikke set en fotovogn i flere år

Natasha Lund blev påkørt foran sit hus på Vilstrupvej i Haderslev. Nu har politiet fået kritik for manglende fartkontrol på selvsamme vej.

Sidste år fik 2.582 tilsendt en fartbøde i e-boks alene i Haderslev Kommune. Men ingen af dem blev givet på Vilstrupvej. Den vej er nemlig en ud af 58 hastighedsbelastede strækninger i hele landsdelen, som politiet bliver kritiseret af Statsrevisorerne for ikke at kontrollere nok med fotovogne.

Natasha Lund er en af de naboer, der mener, at der bliver kørt for stærkt på vejen. Dagplejeren Natasha har boet ud til Vilstrupvej i 16 år, men alligevel har fotovogne været et sjældent syn. - Jeg tror, at jeg har set en fotovogn en enkelt gang i alle de år, siger hun. Hun har ofte set bilister ude foran sit hus, der ikke har overholdt vigepligten og er kørt ud, før de havde orienteret sig. For to måneder siden blev hun selv udsat for et uheld, da en bilist overså hende samme sted. - Jeg kom cyklende ned ad Vilstrupvej på cyklen med mine dagplejebørn på ladet. Her blev jeg påkørt, og min cyklen væltede ud på vejen. Heldigvis kom børnene ikke noget til, men min skulder blev slået af led, fortæller Natasha Lund.

Foto: Anni Kirkeby Lauridsen

Mere når hun ikke at fortælle, før hun bliver overvældet af oplevelsen og må holde tårerne tilbage. - Jeg kan mærke, at det stadig berører mig, og jeg er heller ikke kommet op på cyklen endnu.

Fart over feltet Ifølge en undersøgelse fra Statsrevisorerne var der fra 2022-2023 måleperioder med 554 overskridelser af hastigheder per måledag. Det er 84 procent flere, end der i gennemsnit er på de strækninger, hvor politikredsen allerede har opsat fartkontrol. Og det er heller ikke kun Natasha Lund, der har haft en ubehagelig oplevelse på den trafikerede vej. På den anden side af plankeværket ligger Bistro Grill, som Le Man Tychsen har ejet i 27 år. Også hun kan nikke genkendende til den høje fart. Hun har selv oplevet det ved et af lyskrydsene på vejen.

Foto: Anni Kirkeby Lauridsen

- Jeg holdt for rødt, men det var bilen bag mig var ligeglad med. Bilisten overhalede mig og kørte bare gennem lyskrydset med høj fart, siger Le Man Tychsen. På vejen ligger der både et plejecenter og Kløvermarkskolen, og Martin Buch, der bor nogle huse fra Le Man og Natasha, vil derfor gerne have sat en stopper for den farlige kørsel.

- Jeg synes ikke, det er i orden, når der ligger en folkeskole fyldt med børn. Så jeg kan ikke forstå, at man skal køre så åndssvagt lige her, siger han. Plads til forbedring I alt 9.000 timer stod de ni fotovogne, som Syd- og Sønderjyllands Politi råder over, langs vejkanten i 2022 og 2023. Men det, mener Statsrevisorerne, er ikke nok. De kritiserer blandt andet politikredsen for ikke at bruge nok data til at udvælge, hvor fotovognene skal stå. - Politiet udfører en passende kontrol på 80-85 procent af de strækninger, hvor bilisterne møder fotovognene. Men vi kan også konstatere, at de kan blive meget bedre til at placere dem på steder og tidspunkter, hvor der sker overskridelser af hastigheden og forekommer ulykker, siger Serdal Benli (SF), der er formand for Statsrevisorerne.

Og Gert Bisgaard, der er politiinspektør i politikredsen, afviser ikke kritikken. - Det er klart med sådan en stor geografi, som vi har, når vi dækker hele Sønderjylland, så kan der være steder, hvor det kan være svært at være til stede, siger han. Han forklarer, at placeringen af fotovognene vælges ud fra data om uheld og sker i samarbejde med de otte kommuner, der ligger i deres dækningsområde. Politiet modtager også henvendelse fra borgere, der ønsker at få besøg af en fotovogn.

Foto: Anni Kirkeby Lauridsen

Ja tak til fotovogn På Vilstrupvej er naboer alle enige i, at en fotovogn kunne være en del af løsningen på fartproblemet. - Bilister vil jo automatisk tænke over, at de er nødt til at sætte farten ned. Ellers koster det en bøde eller et klip, hvis man kører alt alt for stærkt, siger Natasha Lund. - Det ville være en stor hjælp med en fotovogn eller kontrol af en eller anden art. Så vi kan få sat en stopper for, at de kører så hasarderet, og at der igen sker en ulykke, siger Martin Buch.

Foto: Anni Kirkeby Lauridsen