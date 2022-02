De første ukrainere er kommet til landet: Kommuner gør klar til at huse dem

Flere kommuner er lige nu i gang med at undersøge muligheden for at huse eventuelle ukrainske flygtning. I Haderslev Kommune arbejder man på at gøre det muligt, at flygtningene kan blive indlogeret på Haderslev Sygehus.

Det oplyser kommunen i en pressemeddelelse.

- I Danmark er vi nærområde for ukrainske flygtninge, og Haderslev Sygehus kan i den forbindelse være en midlertidig sikker havn. Sygehuset har tidligere haft denne funktion, og vi bakker helhjertet op om muligheden for, at Freja Ejendomme og Udlændingestyrelsen vælger denne mulighed.

Kommunen er i dialog med Freja Ejendomme, der ejer Haderslev Sygehus om muligheden for at anvende sygehuset i forbindelse med krisen i Ukraine.



Sønderborg Kommune melder klar

Også længere sydpå i Sønderborg Kommune er man klar til at tage imod de ukrainere, der flygter fra deres hjemland. Det skriver kommunen i en pressemeddelelse.

- Hvad der sker i Ukraine er skrækkeligt, og jeg er enig i, at vi som nation må hjælpe de mennesker, der har måttet forlade deres hjem og land og står i en ulykkelig situation. Vi har en forpligtelse til at yde støtte, og hvis Danmark skal hjælpe de ukrainske flygtninge, og det bliver nødvendigt med hjælp fra kommunerne side, så er vi klar til at tage imod flygtninge i Sønderborg Kommune, lyder det fra borgmester i Sønderborg Kommune, Erik Lauritzen (S).

Sønderborg Kommune arbejder lige nu på at undersøge, om kommunen kan tage imod ukrainske flygtninge, hvis det bliver nødvendigt.

Indkvarteret hos familier

Af Udlændinge- og Integrationsministeriets tweet fremgår det ikke, hvornår ukrainerne er ankommet til Danmark, men ministeriet oplyser, at flere af ukrainerne, der er flygtet til Danmark har indkvarteret sig hos familier her i landet.

- En del af disse (ukrainerne, red.) har oplyst, at de er indkvarteret privat hos herboende familie.

- Ministeriet har ikke kendskab til, at de pågældende på nuværende tidspunkt har søgt asyl, står der i opslaget.

Udlændinge- og Integrationsministeriet har heller ikke overblik over, hvor mange ukrainere der reelt er rejst ind i Danmark.

Ifølge ministeriet skyldes det, at ukrainske statsborgere ikke behøver visum for at rejse ind i EU - og dermed også til Danmark. D

e kan opholde sig lovligt i Danmark i tre måneder, hvorefter de er nødt til at søge asyl eller få opholdstilladelse, hvis de vil blive boende.