Designerstole for mere end 170.000 kroner stjålet fra kirke

Tirsdag aften brød indbrudstyve nemlig ind i kirken, hvor de stak af med 58 designerstole. Stolene har ifølge menighedsrådsformand Hanne Lene Haugaard en samlet værdi på 174.000 kroner.

- Jeg var ikke særlig rummelig, da det skete, og jeg er da bare frustreret over, at nogle har kunne finde på det, siger hun.



Det overraskende syn fik Hanne Lene Haugaard til tasterne i Vilstrup Sogns facebookgruppe, hvor hendes opslag er delt mere end 1800 gange.

Tyvenes arbejde var været gjort lidt lettere af, at kirkebelysning var slukket, fordi den meget regn er trængt i en elektronikboks og har ødelagt den. Derudover ligger Vilstrup Kirke for sig selv uden for byen, og der er ikke nogen umiddelbare naboer.