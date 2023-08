Destination Sønderjylland tester nemmere måde at holde cykelferie

Derfor har de i en uge bedt en familie om at teste et nyt cykelferie koncept, der skal være nemmere end det, man kender.

Bureauet håber på at kunne få flere til at tage på cykelferie i det sønderjyske ved at sørge for en skræddersyet cykelrute, transport af baggage og et færdigindrettet telt, der står klar på campingpladsen.

- Jeg tror, at vi kommer til at ramme en ny gruppe. For nybegyndere og børnefamilier, der ikke orker at slæbe alting, der er det her en god løsning, siger Gerda Bouma, souschef hos Destination Sønderjylland.

Familien Paarup har aldrig været på cykelferie før, men de kunne godt finde på at gøre det igen.