Det anbefales at koge vandet i dele af Vojens

- Overskridelsen er mindre, og kogeanbefalingen er mest ud fra et forsigtighedsprincip. Men vandet skal naturligvis overholde gældende grænseværdier. Derfor er vi også i fuld gang med at lokalisere kilden til problemet, siger Esge Homilius, der er direktør for Provas.



Det oplyses, at du ikke skal være bekymret, hvis du allerede har drukket vandet, men at det er en god idé at koge vandet, inden du for eksempel bruger det til tandbørstning, i kaffemaskinen eller til at vaske op i.

Berørte borgere bliver orienteret via SMS, e-Boks eller flyer i postkassen. Du kan også se de berørte adresser i billedet øverst i artiklen.

