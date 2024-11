- Det er under al kritik, siger Sønderjyske-træner

Superliga-oprykkerne fra Sønderjyske har vist sig frem fra en kedelig side de seneste runder, hvor de har holdt åbent hus i defensiven.

Fire mål lukkede de ind – endda i første halvleg – mod Randers, og selvom oprykkerne kom på tavlen en enkelt gang, var løbet kørt.

Allerede efter 24 minutter havde Sønderjyske-keeper Jakob Busk hentet bolden ud af eget net tre gange, og så er det svært at vinde fodboldkampe, erkender træner Thomas Nørgaard.

- Det er under al kritik. Jeg synes, vi er dårlige i første halvleg, under al kritik, ingen tvivl om det. Jeg beder spillerne om en attitude i anden halvleg, hvor vi kan kigge folk i øjnene. Det er et bjerg at bestige, når man er bagud 4-1.

- Jeg taler ikke Randers’ præstation ned en dag som i dag. Der er ingen tvivl om, at vi er alt, alt, alt for dårlige, men de gør det, de skal. De er foran 4-1 ved pausen, og så kan man ikke andet end at løfte på hatten og sige, at det var godt arbejde af dem, siger Thomas Nørgaard til TV 2 Sport.