Det tyske mindretals parti skal have ny formand

Den afgående partiformand forsikrer over for Flensborg Avis, at Slesvigsk Parti også fremover vil have selvstændige standpunkter i forhold til Sønderjylland og det grænseoverskridende samarbejde.

Han peger på partiets indsats for grænsependlerne, men også de tilflyttere som Sønderjylland har brug for på grund af de demografiske udfordringer.

Der er valg til partiets bestyrelse den 21. april.