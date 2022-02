DF i Bevtoft-sag: - Provinsen skal have samme muligheder som alle andre

Problemet skal løses

De voldsomme prisstigninger er et kæmpe problem, mener Rene Christensen.

Han håber, at ministeren vil være imødekommende og klar på en dialog for at undgå lukninger af små erhvervsdrivende i provinsen.

- Provinsdanmark skal have samme muligheder som alle andre. Her ser vi et konkret tilfælde, og det, mener jeg ikke, ministeren kan vende det blinde øje til. Jeg tvivler meget på, at Dan Jørgensen vil indgå i forhandlinger, men jeg vil lade tvivlen komme ham til gode og håbe, at han vil gøre noget konkret, siger Rene Christensen og fortsætter:

- Man burde skabe større balance i samfundet og hjælpe de små erhvervsdrivende, for det er klart, at de voldssomme elpriser udfordrer en lille forretning som købmanden i Bevtoft, siger han.