Direktør: - Det er helt ekstraordinært at huse en finale

De næste dage bliver helt specielle for Sønderjyske Ishockey, når den er vært for finalen i Continental Cup.

Det er første gang nogensinde, at finalen i europæisk klubturnering bliver afholdt i Danmark.

Det sker i Frøs Arena fra fredag til og med søndag, og det er noget ganske særligt for Sønderjyske Ishockey, fortæller Sønderjyskes administrerende direktør, Klaus Rasmussen.

- Det betyder utroligt meget, at finalen finder sted her. Det er kæmpe stort, og vi er enormt stolte, siger Klaus Rasmussen og fortsætter:

- Man kan ikke sige, det er once in a lifetime, at sådan en finale finder sted i Danmark – men det er tæt på.

En europæisk finale er ekstraordinær

Direktørens begejstring er meget let at mærke her på turneringens første dag, hvor weekendens åbningskamp allerede er spillet. Det skete klokken 16, og den blev spillet af det hviderussiske hold Neman Grodno og polske Cracovia Krakow.

Udover de to hold kan man i Frøs Arena de næste dage møde Sønderjyske og engelske Nottingham Panthers.

Det er dog ikke helt uvant for Sønderjyske Ishockey at huse store kampe. I løbet af årene har klubben afviklet landskampe, Ol-kvalifikationskampe og Champions Hockey League-kampe, men at få en europæisk finale på klubbens CV'et er noget udover det sædvanlige.

- Ved den her turnering bliver der spillet om trofæet. Der skal deles guld, sølv og bronze ud. Det er helt ekstraordinært, siger Klaus Rasmussen.

Direktør drømmer stort

I løbet af weekenden forventer han, at over 10.000 tilskuere vil komme og overvære kampene, og alene i dag håber han, at 3.000 tilskuere vil dukke op, når Sønderjyske skal spille sin første kamp mod Nottingham Panthers klokken 19.30.

For direktøren bliver det forhåbentligt begyndelsen på et rigtig godt samlet resultat for Sønderjyske ved finalen i Continental Cup.

- Vi går selvfølgelig efter det ypperste, som kan være historien over alle historier, siger Klaus Rasmussen.