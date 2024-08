Dobbeltmålscorer skal tjekke op på fars meritter

Ord som 'begejstret' og 'stolt' går igen, når festivaldirektør Tobias Kippenberger skal sætte ord på, hvordan han har det efter den første udgave af Suset Festival.

Fredag og lørdag løb den første udgave af Suset af stablen - i år med navne som Teddy Swims, Nik & Jay, Medina og D-A-D.

- Jeg er enormt stolt og begejstret for de to dage, vi har haft med 15.000 feststemte og glade gæster fordelt over to dage, som har været med til at holde et brag af en førsteårs festival, lyder det fra Tobias Kippenberger.

- En kæmpe forløsning

Det sidste halve år har han og flere andre brugt utallige timer på at planlægge festivalen. Derfor var det også stort for ham at se den blive til virkelighed for første gang.

- Det har da været en kæmpe forløsning. Det har været nogle intense dage og uger og for den sags skyld også måneder, når man banker sådan noget her op på kun et halvt år. Så det har da været lidt af et vakuum at træde ind i, og så er det jo bare superforløsende, når det får lov til at springe ud, som det festfyrværkeri, det har været, siger han.

Esbjerg Kommune har over en tiårig periode skudt cirka 25 millioner kroner i den nye festival, som verdens største koncertarrangør Live Nation står bag.