Dykkere findere forsvunden armprotese efter to uger

- Jeg får lige sagt til dykkerne, at det nok er sidste chance, men at jeg tror på ham. Inderst inde tænkte jeg nok, at det var urealistisk at finde den, siger hun.

Men pludselig lyder et signal på den walkie talkie, der forbinder hende og dykkerne. De har fundet hendes arm i første forsøg.

- Så jeg skal ud og ro kajak i eftermiddag, det er så fedt, siger hun og overvældes af tårer over genforeningen med protese og den store hjælp fra nær og fjern.