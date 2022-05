Efter 14 år i Superligaen: Uafgjort sender Sønderjyske ned i 1. division

Efter 14 sæsoner i Superligaen skal Sønderjyske en tur ned på dansk fodbolds næsthøjeste niveau.

Onsdag aften blev det en kendsgerning, at sønderjyderne rykker ud af Superligaen, da det på hjemmebane mod FC Nordsjælland endte 1-1.

I lang tid så det ellers rigtig godt, da Sønderjyske i en stor del af kampen havde føringen med 1-0, men da FC Nordsjælland udlignede til 1-1 i det 84. minut, blev der langt til udsigten om Superliga efter sommer.

Det fik fansene på banen med tilråbene:

- Det er kun sejren, der tæller.

For Sønderjyske har syv point op til AGF, der er lige over nedrykningsstregen, og kun to kampe til at indhente point i.