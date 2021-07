Efter 20 år med rod er det slut: - Nu er jeg blevet kureret

- Hvorfor har jeg samlet så meget?

Det spørger Ebbe Storm sig selv om. Han ejer to ejendomme på Diernæsvej i Sønderballe, hvor det nærmest ikke er til at sætte en fod for alverdens ting.

Han har samlet på skruer, beslag, vinpresser, stiger, møllekompressorer og meget, meget andet de seneste 20 år, men nu er det slut.

Mandag begyndte oprydningsudsalget, for 1. september skal han have ryddet ud på sine ejendomme, da Haderslev Kommune har købt de to matrikler.

Byrådsmedlem lettet

Ad flere omgange har kommunen forsøgt at opkøbe ejendommene, men uden held. Det er nu lykkedes - endelig ifølge Carsten Leth Schmidt, der er en af naboerne og byrådsmedlem for Slesvigsk Parti i Haderslev Byråd.

- At der er et stort flertal i byrådet, der har stemt ja til, at det skal rives ned, det er jo helt klart et udtryk for, at det her er så vigtigt, siger han.

Der skal ryddes op og rives ned, så den samlede regning for kommunen løber op i et par millioner kroner, vurderer byrådsmedlemmet.