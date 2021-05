Efter dødsulykke: Massiv opbakning til støttegruppe for at ændre farligt vejkryds

Massiv lokal støtte

Dødsulykken fik dagen efter lokale borgere til at stå sammen om at gøre noget ved krydset, som længe har været regnet for et farligt vejkryds af lokale borgere. Der blev oprettet en facebookgruppe, der skulle samle folk for at få vejkrydset ændret. Under en uge efter den blev oprettet er der nu næsten 2.700 medlemmer i gruppen "Støttegruppe for ændring af Østergade / Ribevejkrydset i Vojens"