Efter voldsomt regnvejr: Tage har fået ødelagt sit værksted og hjem

Toke Emil Panduro mener, at problemerne ude i kommunerne er, at de ofte ikke har de informationer, der er nødvendige for at kunne træffe fornuftige beslutninger, og at det halter med prioriteringen. På den anden side, siger han, er det en svær balancegang.



- For man skal også passe på med at blive så bange, at vi overinvesterer. Mit råd er dog at gå i gang nu i stedet for at vente, siger han.

Økonomisk byrde

Tage Damgård Jensen gætter på, at rengøringen af hans lejlighed og istandsættelsen af køkkenet og badeværelset vil koste mellem 30-40.000 kroner.

- Det løber jo hurtigt op, og det er penge, jeg ikke aner, hvor jeg skal finde henne.

- Men vi må bare komme videre og så håbe på, at det ikke sker igen. Det tror jeg ikke, jeg kan holde til, siger han.