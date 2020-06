Efterlyser forklaring om tankfly: Kortene skal på bordet

- Kortene skal lægges på bordet, og det håber jeg, at Trine Bramsen (Soc.dem) vil gøre helt af sig selv.

Sådan siger Hans Christian Schmidt (V) om de tankfly, der kommer til at flyve fra Flyvestation Skrydstrup, og som han ikke mener forsvarsminister Trine Bramsen har oplyst grundigt nok om.

I Skrydstrup har debatten om de nye F35-fly fyldt det meste de seneste år. I hvert fald kom det bag på naboer og politikere, da DR søndag beskrev Forsvarsministeriets planer om at udbygge flyvestationen med et tankflyanlæg til 100 millioner kroner. Det kom frem efter høringsfristen.

Carsten Langpap Fjorvald er medlem af bestyrelsen for Flyvestation Skrydstrups Naboer, og de er meget utilfredse med, at oplysningerne om de nye tankfly først bliver konkrete nu.

- Bestyrelsen er overrasket over, at det bliver fremlagt nu. Det er for os at se en bevidst handling fra Forsvarsministeriets side, at det er blevet trukket så langt, siger han.

De nye tankfly vil larme mindre end F35-flyene. Sidste år vedtog regeringen en kompensationsmodel for flystøj sammen med Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance. I denne model er der medregnet eventuel støj fra tankfly, men alligevel tvivler Flyvestation Skrydstrups Naboer på, at støjberegningerne for den øgede aktivitet er korrekte.

Vil kræve en forklaring

Oplysningerne fik Enhedslistens forsvarsordfører Eva Flyvholm til at kræve, at forsvarsminister Trine Bramsen (Soc.dem) skal redegøre for, hvor mange Nato-tankfly der skal gå på vingerne fra Flyvestation Skrydstrup.

- Jeg var ikke klar over, at man også ville udbygge med endnu en ting på stationen og kan godt forstå, at naboerne er bekymrede over det, sagde Eva Flyvholm til DR.

Også Hans Christian Schmidt vil afkræve en forklaring fra Trine Bramsen, men han håber, at hun selv vil indkalde forligspartierne.

- Det her handler om mennesker, og de skal føle, at det foregår på en ordentlig måde, siger han til TV SYD.

Støj fra tankfly er indregnet

Forsvarsministeriet forklarer til TV SYD, at støjen fra tankflyene er indregnet i den kompensationsaftale, som blandt andre Venstre var med til at vedtage i november sidste år. Derfor mener man, oplysningerne om tankflyene har været fremme.

Derudover gør ministeriet opmærksom på, at kompensationsaftalen har en indbygget ventil, hvis det viser sig, at støjen er anderledes end beregnet, kan kompensationen revurderes.

