Efterlysning af vidner til biljagt

Folketingsmedlemmet Mikkel Bjørn (DF), der er opvokset i Jelling-området, er topscorer i én bestemt disciplin. Han er nemlig den, der stiller flest spørgsmål til regeringen.

Suverænt flest.

Ifølge en gennemgang, som Radio IIII har udarbejdet, står han bag 946 §20-spørgsmål i indeværende folketingsår.

Det er 400 flere end koldingenseren Karina Lorentzen (SF), der har stillet næstflest.

- Jeg går ikke op i antallet af spørgsmål. Jeg mener, at jeg passer og varetager det arbejde, som jeg er sat til af vælgerne, lyder det fra den 28-årige Mikkel Bjørn.

Årsagen til de mange spørgsmål skal ifølge ham findes i, at det som opposition er vigtigt at stille spørgsmål, for at kunne gennemskue og sikre, at regeringen følger loven.

De mange spørgsmål kræver selvsagt ressourcer at behandle, men konsekvenserne og omkostningerne ved lovbrud eller fejl, som opdages gennem spørgsmålene, mener han retfærdiggør spørgelystens omkostninger.

- Administrationsfejl og lovbrud fra regeringens side er også omkostningsfulde. Der har vi afdækket fejl gennem spørgsmålene. De fejl er der nok mange flere udgifter forbundet med, lyder det fra Mikkel Bjørn.

DF-politikeren mener ikke selv, at de 946 spørgsmål er for mange "skud" at bruge på at finde eventuelle fejl. Selvom de fleste spørgsmål kommer fra Mikkel Bjørn selv, nævner han til Radio IIII, at han også videregiver spørgsmål fra medarbejdere i Dansk Folkepartis sekretariat samt borgere.

Mange spørgsmål har givet ros

Ét er, at spørgsmålene tager tid at behandle. De tager også tid at stille.

- Jeg bruger nok nogle timer på det om dagen. Men det er timerne og ressourcerne værd, forklarer Mikkel Bjørn.

Han forsikrer, at han også tager sig tid til at læse alle svar og bruger disse aktivt i politikergerningen.

At skulle forholde sig til de mange spørgsmål fra én person kunne lyde som noget, der kunne vække irritation.

Særligt eftersom, at spørgsmålene, i kraft af Mikkel Bjørns formandskab i Indfødsretsudvalget, ofte går til samme person; Udlændinge- og Integrationsminister Kaare Dybvad Bek.

Det forholder sig dog anderledes end det.

- Jeg har fået ros af ministeren (red. Kaare Dybvad Bek) for at stille spørgsmål. Også for at være den, der kalder til flest samråd. Faktisk har han lovet mig en kurv fra købmanden, fordi spørgsmålene har været med til at finde fejl og lovbrud, lyder det fra Mikkel Bjørn.

Med egne ord fortæller han, at nogle politikere tidligere har forsøgt at sabotere regeringen ved at drukne embedsværket i spørgsmål, men at dette ikke er hans hensigt.

Selvom Mikkel Bjørn står bag klart flest spørgsmål til regeringen, nævner han, at han ikke har i sinde at lægge en dæmper på mængden. Du kan læse alle hans spørgsmål til regeringen her.

- Stiller ikke 'drillespørgsmål'

Det næstmest spørgende folketingsmedlem kommer fra Kolding. Karina Lorentzen (SF) har stillet 502 spørgsmål.

- Jeg synes ikke, at der er nogen grænse for, hvor mange spørgsmål man må stille. Jeg mener selv, at alle mine spørgsmål har relevans, fortæller Karina Lorentzen.

Ifølge hende er det alfa omega, at man som politiker sætter sig ordentligt ind i tingene, og spørger, hvis man er nysgerrig eller undrende.

- Jeg er sat i verden for at passe mit arbejde som politiker, så jeg mener, at det er min pligt at spørge, når der er et emne jeg gerne vil vide mere om, uddyber hun.

Karina Lorentzen understreger også vigtigheden, for hende, af at stille spørgsmål til politikerne, fordi hun ikke selv har adgang til eksempelvis embedsværket eller politiet.

- Det er vigtigt at spørge, hvis jeg er i tvivl om eller nysgerrig på noget, der har relevans for mit arbejde. Jeg synes ikke, at jeg stiller 'drillespørgsmål', som andre gør - uden at nævne nogle navne, lyder det fra SF-politikeren.