Efterskoleelever bidrager til bedre vilkår for flygtninge verden over

To af dem, der var på gaden søndag, var Liva og Kaya, der normalt bruger hverdagen på sport på efterskolen SINE, men i dag var aktiviteten altså lidt en anden.

- Når vi ligesom har de levevilkår, vi har i Danmark, så er det vigtigt at hjælpe andre til at få lige så gode levevilkår på et tidspunkt. Man får en glæde indeni, over at man har været med til at hjælpe med at få nogle penge indsamlet til dem, der har brug for det, siger Kaya Marie Schmidt, der er elev på SINE.

Hun bliver bakket op af veninden og dagens makker på indsamlingen.

- Det betyder meget, nu når vi har de vilkår i Danmark, at vi så kan hjælpe dem med at få mad i hvert fald og en uddannelse og sådan noget, siger efterskoleeleven Liva Marie Bruun Thomsen.



Det er efterskolelæreren Michaela Zabel, der har taget initiativ til indsamlingen.

- Jeg synes, det er meget fedt at invitere virkeligheden indenfor i sådan en efterskoleverden. Vi har nogle meget ressourcestærke elever, der sagtens kan give en time eller to af deres eget liv til at hjælpe nogle andre, siger hun.