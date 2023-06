Ejendomsmægler overrasket over interessen for støjplagede huse

Rød zone er den mest støjbelastede og omfatter 121 huse. Der kunne boligejerne vælge at sælge deres hus til staten til markedspris eller få det støjisoleret og en pose penge oveni. Gul zone er den lidt mindre støjplagede del, der omfatter 1.500 huse. De kan få støjisolering og en mindre pose penge, men ikke sælge deres huse til staten.

Statens ejendomsselskab, Freja, udliciterer salget til de tre ejendomsmæglere i Vojens. Husene bliver solgt lidt ad gangen i små portioner, for ikke at presse prisen for langt ned.

- Freja er en god sælger på den måde, at de river de dårligste huse ned, beretter Alfred Grosbøl.

Foreløbig er ni huse blevet revet ned, og der er altså 96 tilbage.

- Det er altså nogle fine ejendomme, der ligger i rød zone, vurderer EDC-mægler Grosbøl.