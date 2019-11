Ekspert kritiserer kommune for at presse a-kasser

Professor Bent Greve mener, at Haderslev Kommune ikke har ret til at blande sig i a-kassernes sanktioner mod de ledige medlemmer. Foto: Lucas Mæng/RUC

Haderslev Kommune har den seneste tid været udsat for kritik efter dens spareplaner på beskæftigelsesområdet. Der skal spares i kommunen - konkret 10 millioner kroner på de ledige.

Et af midlerne, som Haderslev Kommune har fundet på, er at lægge politisk pres på a-kasserne for at få dem til at skride hurtigere ind og tage dagpengene fra flere af de ledige, der ikke lever op til deres forpligtelser.

Men den fremgangsmåde hører ifølge professor Bent Greve ingen steder hjemme. Han mener ikke, at det er en kommunal opgave at blande sig i tilsynet med a-kasserne.

- Det er ikke kommunens ansvar at føre tilsyn med a-kasserne. Det gør Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, og det er dem, der skal spørge a-kasserne, om de har gjort det eller det, siger Bent Greve, professor ved Roskilde Universitet med speciale i arbejdsmarked.

Udgiften til dagpenge For at give kommunerne incitament til at få flere i beskæftigelse, blev refusionssatserne ændret i 2016, så kommunerne gradvist overtager det meste af udgiften til dagpengene. De første fire uger har kommunen en udgift på 20 procent.

Fra uge fem til 26 bærer kommunen 60 procent af udgiften.

Fra uge 27 til 52 70 procent.

Efter et år er kommunens andel 80 procent. (Kilde: Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering) Se mere

Aldrig hørt den slags før

Den 11. november dumpede et brev ind hos både 3f og HK. Her bad kommunen de to fagforeniger fortælle, hvor mange medlemmer, de har sanktioneret - altså eksempelvis, hvor mange ledige, a-kasserne har taget dagpengene fra.

Det brev faldt ikke i god jord, og det er første gang, Bent Greve hører om den fremgangsmåde fra en kommune.

- De kan ikke bede om den slags informationer om private borgere, altså om de er blevet sanktioneret eller ej. Det er i virkeligheden en personlig oplysning, siger han.

Haderslev Kommune lægger op til en besparelse på 10 millioner kroner på området ved blandt andet at lægge et politisk pres på a-kasserne. Det undrer også Bent Greve.

- Det illustrerer, at de godt er klar over, at de ikke har en juridisk ret til at gøre det, siger Bent Greve, der undrer sig over, at Haderslev Kommune går den vej.

- Det ville være interessant at finde ud, hvorfor kommunen først griber ind sidst på året. Hvorfor har man ikke haft en plan for, hvad man skulle gøre, på et tidligere tidspunkt, hvis man har økonomiske problemer, siger han til TV SYD.

Borgmester beklager

Haderslevs borgmester H. P. Geil (V) erkender, at kommunen ikke har tilsynet med a-kasserne. Han siger om det politiske pres, som nævnes i referatet fra mødet i kommunens Beskæftigelses- og Integrationsudvalg:

- Jeg lægger det i det, at man har en opgave, som skal løses. Og det gør man i samarbejde. Vi ved godt, at vi ikke kan presse a-kasserne til at gøre noget, siger H. P. Geil.

Han erkender, at kommunen skulle have taget personlig kontakt til a-kasserne i stedet for at sende et brev.

- Jeg kan kun beklage, at man har gjort det på den måde. For det handler om dialog med fagforeningerne, og der er møde i morgen, så vi kan komme videre i samarbejdets ånd, forklarer H.P. Geil (V), borgmester i Haderslev, til TV SYD.