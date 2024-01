Ekspert undrer sig efter alvorlig kritik af botilbud

- Rent juridisk undrer jeg mig over, at man ikke tidligere har været skarpere omkring sanktioner. Som jeg ser det, bør man nu grave længere ned i værktøjskassen efter sanktionsmuligheder.

Sådan lyder reaktionen fra Eva Naur, der har læst TV SYDs aktindsigt, hvor Socialministeriet udtaler en alvorlig kritik af både Socialtilsyn Syd og Haderslev Kommunes redegørelser om Odinsgård. En kritik, der blandt andet fastslår, at Socialtilsyn Syd ikke har handlet i overensstemmelse med loven - og Haderslev Kommune langt fra er og har været grundige nok i deres arbejde.

- Jeg undrer mig over, at der ikke i det mindste er iværksat et skærpet tilsyn. Der er ikke noget, der tyder på, at deres hverdag er markant forbedret nu og her.

Redegørelserne fra de forskellige ansvarshavende parter kommer på baggrund af, at Social-, Bolig- og Ældreministeriet ønsker at danne sig et fuldt overblik over sagen vedrørende Odinsgård.

For mange om ansvaret

I kritikken fra ministeriet lyder det blandt andet, at de iværksatte tiltag ikke har vist sig tilstrækkelige.

Og det undrer ikke Eva Naur:

- Den her kritik afspejler, at når mange ender med at have ansvaret, ender ingen med at tage det. Det sker med de her tilsyn.